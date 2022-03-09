Детали рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ. Данные – на 06:00 9 марта.
Заметьте Вдоль государственной границы Украины продолжаются бои
Группировка сил и средств обороны города Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и стойко удерживает определенные рубежи,
– говорится в сообщении.
В Генштабе отметили: среди оккупантов распространены панические настроения. Враг испугался огромных потерь.
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