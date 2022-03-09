Как отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины, бои продолжаются вдоль нашей государственной границы.

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Какова ситуация по состоянию на утро 9 марта

На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов:

Нежин,

Иваница,

Тростянец.

В то же время идет оборона города Чернигова.

По имеющейся информации среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

– сообщили в Генштабе ВСУ.

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