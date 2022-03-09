Як зазначили у Генштабі Збройних сил України, бої тривають вздовж нашого державного кордону.

Важливо У Криму, Краснодарі та у "псевдореспубліках" росіяни проводять приховану мобілізацію

Яка ситуація станом на ранок 9 березня

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій у Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів:

Ніжин,

Іваниця,

Тростянець.

Водночас триває оборона міста Чернігова.

За наявною інформацією серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

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