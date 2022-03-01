В настоящее время центр крови имеет достаточный запас. Если киевляне захотят стать донорами, то больше всего просят приходить людей с 3 и 4 группами негативного резус-фактора. Об этом сообщили в КГГА 1 марта.

Интересно СБУ объяснила, как быстро и эффективно работать с ботом, который помогает искать диверсантов

Более подробную информацию о донорстве можно узнать по номерам телефонов:

(093) 199 34 16; (044) 453 73 55; (044) 468 27 80.

Адреса:

улица Максима Берлинского, 12 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города).

улица Петра Запорожца, 26 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови (левобережная часть города).



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