По состоянию на утро 20 января уровень загрязнения воздуха в Киеве составлял 168. Рано утром некоторые станции фиксировали загрязнения на уровне 300 и выше, что считается опасным для жизни людей. Однако экологи не спешат бить тревогу.

Согласно данным Saveecobot, в Киеве установлены 267 станций общественного мониторинга качества воздуха, из них 157 – работают. Средний индекс качества воздуха в городе в период с 22 декабря 2020 до 21 января 2021 колебался от девяти (4:00, 8 января) до 146 (3:00, 20 января). Киев практически все время находится в оранжевой зоне опасности, пишет "НВ".

Отметим, в ноябре 2020 года министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский рассказал, что две главные причины загрязнения воздуха в городе – промышленность и транспорт.

Есть два вида источников выбросов загрязняющих веществ в воздух. Это стационарные источники – промышленность, так называемые трубы. И передвижные источники – все виды транспорта. Почему в Киеве плохое состояние атмосферного воздуха? Потому что в нем много транспорта, а еще транспорт стоит в пробках. Дорожное движение далеко от "умного",

– пояснил Абрамовский.

Что касается промышленности, то стоит отметить, что большое количество промышленных предприятий начали инвестировать огромные суммы для уменьшения негативного влияния на окружающую среду, в частности загрязнение воздуха. Они реновируют свои цеха, борются с накоплением шлаков и тому подобное.

Так, примером для столичных промышленников может стать аглофабрика ММК имени Ильича в Мариуполе, где провели масштабную реконструкцию. Модернизация аглофабрики ММК имени Ильича проводилась 7 лет. За это время было инвестировано около 160 млн долларов. В результате на аглофабрике была установлена сложная двухступенчатая система очистки газов, которая позволяет снизить выбросы пыли в десятки раз. При этом введение в эксплуатацию всех новых фильтров позволит снизить выбросы серы в атмосферу почти вдвое, а пыли – и вовсе на 90%, что приводит аглофабрику в полное соответствие европейским стандартам.

Активно вкладывает усилия и средства в проекты по экомодернизации и промышленное предприятие "Арселор Миттал Кривой Рог". Оно в последнее время активно занялось решением ряда проблем: продолжает реновацию агломерационного цеха № 2, общая стоимость которого прогнозируемо составит около 180 млн долларов; разбирается с накоплением металлургических шлаков – они будут переработаны и превратятся в материал для строительства новых современных автотрасс.

Однако люди, называющие себя экоактивистами и борцами за чистую окружающую среду никоим образом не реагируют на все усилия по модернизации предприятий и приведение их работы в соответствие с европейскими стандартами. Вместо этого они ищут реальные и придумывают фейковые "преступления" промышленников, оставляя при этом без внимания настоящие проблемы, такие как, например, загрязнение воздуха в Киеве. Такое игнорирование со стороны экологов наносит вред здоровью людей, так как реальные проблемы замалчиваются.

Ухудшение качества воздуха в столице объяснили и в КГГА. В частности, 20 января Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации сообщили, что это связано с активной работой котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры.

Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром. Эти погодные условия препятствуют смешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли,

– говорится в сообщении.

Также в связи похолоданием жители частных участков начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которые также попадает мусор с пластиком, влияет на загрязнение воздуха.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил загрязненность воздуха в городе наличием предприятий, не соответствующих по технологиям современным стандартам. По его словам, власти города реализуют проекты для более экологичной работы крупных предприятий.

По словам экспертов, работы по улучшению качества воздуха в столице ведутся, однако этого недостаточно. Конечно, осуществляется общественный мониторинг (Saveecobot, Лун город, Ecocity и т.д.), большой плюс которого в том, что данные можно посмотреть здесь и сейчас. Государственная система мониторинга осуществляет пробы три-четыре раза в сутки, определенное количество раз в неделю. Она не может нас обеспечить данными в реальном времени.

Основной причиной загрязнения воздуха называют транспорт. На него приходится 90%. Хотя тема очень комплексная, поскольку на нее влияют пожары, транспорт, промышленность. Однако, основная проблема в том, что власть не осуществляет определенных действенных мер для изменения ситуации.

Прежде всего нужно обратить внимание на развитие общественного транспорта и микромобильности. Для этого отдельными полосами действительно должны пользоваться владельцы автомобилей. Также стоит вводить единый билет, который будет действовать определенное время, за которое можно воспользоваться несколькими видами транспорта. Такие шаги, возможно, будут побуждать людей пересаживаться с автомобилей в общественный транспорт.

Также стоит финансировать новые автоматизированные станции мониторинга качества воздуха, вкладывать деньги в расширение этой системы. Ведь новые станции позволят не только мониторить состояние воздуха в реальном времени, но и делать определенные прогнозы на будущее, информировать детсады и школы о возможных загрязнениях.

Каждый из нас должен обращать внимание городских властей на эти проблемы, предлагать пути решения и улучшения ситуации. А также следить за реализацией этих мер, чтобы они не остались на бумаге.