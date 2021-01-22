Станом на ранок 20 січня рівень забруднення повітря в Києві становив 168. Рано-вранці деякі станції фіксували забруднення на рівні 300 і вище, що вважається небезпечним для життя людей. Однак екологи не поспішають бити на сполох.

Згідно з даними Saveecobot, у Києві встановлено 267 станцій громадського моніторингу якості повітря, з них 157 – працюють. Середній індекс якості повітря в місті в період з 22 грудня 2020 до 21 січня 2021 року коливався від дев'яти (4:00, 8 січня) до 146 (3:00, 20 січня). Київ практично весь час перебуває в помаранчевій зоні небезпеки, пише "НВ".

Зазначимо, у листопаді 2020 року міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський розповів, що 2 головні причини забруднення повітря в місті – промисловість і транспорт.

"Є два види джерел викидів забруднювальних речовин у повітря. Це стаціонарні джерела – промисловість, так звані труби. І пересувні джерела – всі види транспорту. Чому в Києві поганий стан атмосферного повітря? Тому що в ньому багато транспорту, а ще транспорт стоїть у заторах. Дорожній рух далекий від "розумного",

– пояснив Абрамовський.

Що стосується промисловості, то варто зазначити, що велика кількість промислових підприємств почали інвестувати величезні суми для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, зокрема забруднення повітря. Вони реновують свої цехи, борються з накопиченням шлаків тощо.

Так, прикладом для столичних промисловців може стати аглофабрика ММК імені Ілліча в Маріуполі, де провели масштабну реконструкцію. Модернізація аглофабрики ММК імені Ілліча проводилася 7 років. За цей час було інвестовано близько 160 млн доларів. У підсумку на аглофабриці було встановлено складну двоступеневу систему очищення газів, яка дозволяє знизити викиди пилу в десятки разів. Крім того, введення в експлуатацію всіх нових фільтрів дозволить знизити викиди сірки в атмосферу майже вдвічі, а пилу – і зовсім на 90%, завдяки чому аглофабрика повністю відповідає європейським стандартам.

Активно вкладає зусилля і кошти в проєкти з екомодернізації та промислове підприємство "Арселор Міттал Кривий Ріг". Воно останнім часом активно зайнялося роз'язанням низки проблем: продовжує реновацію агломераційного цеху №2, загальна вартість якого прогнозовано складе близько 180 млн доларів; розбирається з накопиченням металургійних шлаків – вони будуть перероблені і перетворяться в матеріал для будівництва нових сучасних автотрас.

Однак люди, що називають себе екоактивістами та борцями за чисте довкілля жодним чином не реагують на всі зусилля з модернізації підприємств і приведення їх роботи до європейських стандартів. Замість цього вони шукають реальні та придумують фейкові "злочини" промисловців, залишаючи поза увагою справжні проблеми, такі як, наприклад, забруднення повітря в Києві. Таке ігнорування з боку екологів завдає шкоди здоров'ю людей, оскільки реальні проблеми замовчуються.

Погіршення якості повітря в столиці пояснили і в КМДА. Зокрема, 20 січня Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації повідомили, що це пов'язано з активною роботою котельних систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.

Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, яка характеризується слабким вітром. Ці погодні умови перешкоджають змішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднювальних речовин на поверхні землі",

– йдеться в повідомленні.

Також у зв'язку похолоданням мешканці приватних ділянок почали активно спалювати тверді побутові відходи, в які також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив забрудненість повітря в місті наявністю підприємств, які не відповідають за технологіями сучасним стандартам. За його словами, влада міста реалізує проєкти для більш екологічної роботи великих підприємств.

За словами експертів, роботи з поліпшення якості повітря в столиці ведуться, однак цього недостатньо. Звичайно, здійснюється громадський моніторинг (Saveecobot, Лун місто, Ecocity тощо), великий плюс якого в тому, що дані можна подивитися тут і зараз. Державна система моніторингу здійснює проби 3–4 рази на добу, певну кількість разів на тиждень. Вона не може нас забезпечити даними в реальному часі.

Основною причиною забруднення повітря називають транспорт. На нього приходиться 90%. Хоча тема дуже комплексна, оскільки на неї впливають пожежі, транспорт, промисловість. Однак, основна проблема в тому, що влада не здійснює певних дієвих заходів для зміни ситуації.

Насамперед потрібно звернути увагу на розвиток громадського транспорту та мікромобільності. Для цього окремими смугами дійсно мають користуватися власники автомобілів. Також варто вводити єдиний квиток, який діятиме певний час, за який можна скористатися кількома видами транспорту. Такі кроки, можливо, спонукатимуть людей пересідати з автомобілів у громадський транспорт.

Також варто фінансувати нові автоматизовані станції моніторингу якості повітря, вкладати гроші в розширення цієї системи. Адже нові станції дозволять не тільки моніторити стан повітря в реальному часі, а й робити певні прогнози на майбутнє, інформувати дитсадки та школи про можливі забруднення.

Кожен з нас повинен звертати увагу міської влади на ці проблеми, пропонувати шляхи вирішення і поліпшення ситуації. А також стежити за реалізацією цих заходів, щоб вони не залишилися на папері.