Впрочем, в помещение зашли клиенты и услышав крики, пришли на помощь. Несколько мужчин держали грабителя, пока его не забрали копы.

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Детали

Это произошло на улице Героев Днепра. На месте происшествия правоохранители опросили свидетелей и потерпевшую.

Полицейским женщина рассказала, что она вернулась с обеденного перерыва и в помещение за ней зашел мужчина, начал ее бить и требовать отдать наличные.

Что грозит грабителю

На время проведения досудебного расследования правонарушитель будет находиться под стражей. Иностранцу 31 год. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.