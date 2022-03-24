Об этом сообщили на официальной странице Главного управления ГСЧС Украины города Киева в фейсбук.

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В ГСЧС Украины города Киева сообщили, что 24 марта в 12:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы.

Сразу после звонка на место происшествия немедленно прибыли пожарные. Спасатели установили, что произошло возгорание кровли в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом.

Служба ГСЧС Украины ликвидировала возгорание в 13: 41 по киевскому времени. Также сообщается, что было привлечено 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Фото ликвидации огня:

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