Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что известно об ограничениях в работе метро

Так, в связи с тревогой движение поездов по "красной" линии осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Университет".

Станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная" работают только в режиме укрытия,

– объявили в КГГА.

Движение поездов по "зеленой" линии осуществляется от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

"Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия", – уточнила администрация.