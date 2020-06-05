Активисты проводят акции протеста во Львове и Киеве, требуя отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Глава МВД 5 июня отчитывается перед Верховной Радой во время часа вопросов к правительству. Сейчас продолжается сбор подписей за его отставку среди нардепов.

В городах Украины активисты вышли на улицы с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова, сообщает 24 канал.

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В столице митингуют в нескольких местах

В Киеве протестующие проводят четыре акции под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

Акция "Авакова в отставку" началась в 9:00. Организаторы объясняют причину своего требования – отсутствие прогресса в расследовании громких дел и злоупотребления.



началась в 9:00. Организаторы объясняют причину своего требования – отсутствие прогресса в расследовании громких дел и злоупотребления. Акция "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!" тоже стартовала в 9:00. Митинг организует партия "Голос".

"Депутаты должны проголосовать за постановление о его отставке. Ты можешь напомнить депутатам об их обязанности – защищать людей", – обращаются к украинцам организаторы. И призывают протестовать на местах.

Митинг "Правого сектора" начнут под Радой в 10:00. Там тоже призывают активистов выходить на протесты под стены областных государственных администраций в своих регионах.



начнут под Радой в 10:00. Там тоже призывают активистов выходить на протесты под стены областных государственных администраций в своих регионах. Протест "Против полицейского произвола в Украине" запланирован под стенами Кабинета министров на 14:00. Акцию организуют KyivPride и "Центр общественных свобод".

Митинг за отставку Авакова в Киеве: Фото 24 канала

Протесты во Львове

Митинг "Авакова в отставку!" продолжается с 9:00. Активисты собрались у здания Главного управления Национальной полиции Львовщины.

По их словам, они не забыли ни убийство ребенка, ни изнасилование, ни нападения, ни посадки невинных, ни другие злоупотребления, которые доводят людей до отчаяния.

Митинг за отставку Авакова во Львове: Фото 24 канала

Протесты за отставку Авакова в Киеве и Львове: смотрите трансляцию

Аваков выступит в Раде

Народные депутаты планируют 5 июня заслушать главу МВД с докладом о недавних резонансных криминальных событиях. В частности, о стрельбе в Броварах и избиении и изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке.

Что известно об инициировании отставки Авакова

1 июня члены фракции "Голос" начали собирать подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Постановление подписали 60 нардепов. Это почти вся партия "Голос", а также более 30 подписей от "Слуги народа".

Впоследствии стало известно, что в партии планируют зарегистрировать соответствующее постановление, если для этого наберется достаточное количество голосов.

Депутаты от "Европейской солидарности" и "Батькивщины" отказались участвовать в сборе подписей за отставку главы МВД.



Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала