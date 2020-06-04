Если Арсена Авакова все же отправят в отставку, то кого назначат министром внутренних дел? Политические аналитики называют имена вероятных кандидатов.

5 июня Арсен Аваков придет в Верховную Раду. Министр внутренних дел будет отчитываться за проделанную работу. В парламенте собирают подписи нардепов за его отставку.

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И хотя Верховная Рада не имеет полномочий увольнять министра внутренних дел, сбор подписей продолжается, а в обществе начали говорить о тех, кто бы мог занять место Арсена Авакова.

Кто может быть министром после отставки Авакова?

Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел уже шесть лет. Он работал под руководством президента Петра Порошенко и его премьеров – Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Аваков остался на своем посту и при новой власти, он видел уже два правительства Владимира Зеленского. Среди людей шутят, что Арсен Борисович "переживет" и самого шестого президента Украины.

При Авакове было немало громких скандалов – это и дело, связанное с его сыном Александром, которого обвиняют в хищении бюджетных средств. Убийство Сашка Билого, дело Гандзюк, убийство 5-летнего мальчика полицейскими, изнасилование в Кагарлыке. Также не раскрыты резонансные дела Шеремета и Бузины – в этих убийствах Арсен Аваков обвиняет ветеранов российско-украинской войны, что также вызывает волну возмущения в обществе. Подробно об этих делах говорится в статье на сайте 24 канала.

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Впрочем, Арсен Аваков остается на своем посту. Решение о его отставке может принять Владимир Зеленский. И если вдруг глава государства все же решится на это, то можно проанализировать, кто потенциально мог бы занять его место.

Хатия Деканоидзе

Грузинский и украинский политик Хатия Деканоидзе была министром образования и науки Грузии в 2012 году. В Украине занимала пост руководителя Национальной полиции Украины с 2015 по 2016 годы и проводила реформу патрульной службы, а в ноябре 2016 года по собственному желанию оставила должность.



Хатия Деканоидзе / Фото с ее страницы в Facebook

Разговоры о том, что Хатия Деканоидзе может возглавить министерство после Авакова, появились на фоне возвращения в украинскую власть Михеила Саакашвили. Деканоидзе считают его креатурой.

Эти слухи подогревает и внезапное возвращение Хатии в Украину. Однако она сама уже опровергла информацию. В интервью для The Babel Деканоидзе сообщила, что официальные должности в Украине ее не интересуют.

Ранее журналист Сергей Лещенко в своей колонке для Kyiv Post писал, что и сам Саакашвили был среди кандидатов на должность министра внутренних дел. Но, как показало время, не сложилось. Михеилу нашли другую вакансию – председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Антон Геращенко и другие заместители

Довольно простым решением может стать замена Авакова на кого-то из его заместителей, например на Антона Геращенко. Это позволит снять напряжение в обществе и сохранить статус-кво. И такой вариант действительно рассматривают в президентской партии.



Антон Геращенко / Фото с его страницы в Facebook

В марте в интервью 24 каналу заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что министру внутренних дел Украины Арсену Авакову все же ищут замену.

Депутат подчеркнула, что вечных людей не бывает и рано или поздно Авакова заменят, а на его место президентская партия будет предлагать кого-то из заместителей, если этот человек вырастет, то сможет занять должность министра, сказала депутат.

Сегодня у Арсена Авакова шесть заместителей, среди них самой известной персоной является Антон Геращенко.

Среди прочих можно выделить Александра Гогилашвили. Он был назначен на должность уже при Владимире Зеленском и якобы тесно связан с гарантом.



Александр Гогилашвили / Фото МВД Украины

Еще два заместителя – Сергей Яровой и Сергей Гончаров работают с Аваковым не первый год. Также у министра внутренних дел есть две заместительницы – Татьяна Ковальчук и Екатерина Павличенко.

Поэтому, вероятно, что кто-то из этих людей может стать новым министром внутренних дел. Следующие кандидаты имеют довольно мизерные шансы, но их имена также "гуляют" в соцсетях.

Дмитрий Ярош

Фигуру бывшего лидера Правого Сектора Дмитрия Яроша, скорее в шутку предлагает политический аналитик Александр Аронец.

Он убежден, что министром должен быть человек не из системы, у которого должны быть "яйца" для проведения реформ.

Святослав Вакарчук

Еще более невероятным кандидатом выглядит основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук. Его фигуру советует народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Если предлагают отправить Авакова в отставку, когда будет его отчет, сразу пусть предложат кандидатуру. Господин Вакарчук может станет министром внутренних дел, и тогда они будут говорить о том, как должна выглядеть реформа полиции,

– сказала она.

Такая инициатива, конечно, является своеобразным "троллингом", ведь именно фракция "Голос" и собирает подписи за отставку Авакова. В партии отметили, что у них есть свои кандидаты, однако имен не назвали.

Кандидат Москаля

Лучшим кандидатом на пост министра внутренних дел Украины стала бы Маруся "Мурка" Климова из одноименной песни, считает бывший заместитель министра МВД и экс-губернатор Луганщины и Закарпатья Геннадий Москаль, передает AP News.

Он рассказал, что это была реальная женщина – капитан милиции, сотрудница МУРа, которая под легендой была направлена в Одессу. И она фактически уничтожила там всю организованную преступность – так и поется в песне: "зашухерила всю нашу малину".

Москаль убежден, что украинское общество не готово к чисто гражданскому руководителю МВД. А активное обсуждение вероятности отставки нынешнего главы ведомства Арсена Авакова закончится ничем.

С ним соглашается председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. В комментарии для сайта 24 канала он сказал, что завтра для Авакова будет непростой день, его ожидает серьезный нагоняй, однако пока нет юридических и политических предпосылок для его отставки.

Кроме того, политолог добавил, что те депутаты, в частности и от президентской фракции, которые говорят, что знают имена кандидатов на пост руководителя МВД, никак на такие кадровые решения не влияют.