Якщо Арсена Авакова таки відправлять у відставку, то кого призначать міністром внутрішніх справ? Політичні аналітики називають імена ймовірних кандидатів.

5 червня Арсен Аваков прийде у Верховну Раду. Міністр внутрішніх справ буде звітувати за виконану роботу. В парламенті збирають підписи нардепів за його відставку.

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І хоч Верховна Рада не має повноважень звільняти міністра внутрішніх справ, збір підписів триває, а у суспільстві почали говорити про тих, хто б міг зайняти місце Арсена Авакова.

Хто може бути міністром після відставки Авакова?

Арсен Аваков обіймає посаду міністра внутрішніх справ вже шість років. Він працював під керівництвом президента Петра Порошенка та його прем’єрів – Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана. Аваков залишився на своїй посаді й за нової влади, він бачив вже два уряди Володимира Зеленського. Серед людей жартують, що Арсен Борисович "переживе" й самого шостого президента України.

При Авакові було чимало гучних скандалів – це й справа пов’язана з його сином Олександром, якого звинувачують у розкраданні бюджетних коштів. Вбивство Сашка Білого, справа Гандзюк, вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими, зґвалтування в Кагарлику. Також не розкриті резонансні справи Шеремета та Бузини – у цих вбивствах Арсен Аваков звинувачує ветеранів російсько-української війни, що також викликає хвилю обурення в суспільстві. Детально про ці справи йдеться у статті на сайті 24 каналу.

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Втім, Арсен Аваков лишається на своїй посаді. Рішення про його відставку може прийняти Володимир Зеленський. І якщо раптом глава держави таки наважиться на це, то можна проаналізувати, хто потенційно міг би зайняти його місце.

Хатія Деканоідзе

Грузинський та український політик Хатія Деканоідзе була міністром освіти і науки Грузії у 2012 році. В Україні займала посаду керівника Національної поліції України з 2015 по 2016 роки й проводила реформу патрульної служби, а в листопаді 2016 року за власним бажанням залишила посаду.

Хатія Деканоідзе / Фото з її сторінки у Facebook

Розмови про те, що Хатія Деканоідзе може очолити міністерство після Авакова з’явились на фоні повернення в українську владу Міхеїла Саакашвілі. Деканоідзе вважають його креатурою.

Ці чутки підігрівають й раптове повернення Хатії до України. Проте вона сама вже спростувала інформацію. І інтерв’ю для The Babel.

Деканоідзе повідомила, що офіційні посади в Україні її не цікавлять.

Раніше журналіст Сергій Лещенко в своїй колонці для Kyiv Post писав, що й сам Саакашвілі був серед кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ. Але як показав час, не склалось. Міхеїлу знайшли іншу вакансію – голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України.

Антон Геращенко та інші заступники

Доволі простим рішенням може стати заміна Авакова на когось з його заступників, наприклад на Антона Геращенко. Це дозволить зняти напругу в суспільстві й зберегти статус-кво. І такий варіант дійсно розглядають в президентській партії.

Антон Геращенко / Фото з його сторінки у Facebook

У березні в інтерв'ю 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову таки шукають заміну.

Депутатка підкреслила, що вічних людей не буває й рано чи пізно Авакова змінять, а на його місце президентська партія пропонуватиме когось з заступників, якщо ця людина виросте, то зможе зайняти посаду міністра, сказала депутатка.

Сьогодні у Арсена Авакова є шість заступників, серед них найвідомішою персоною є Антон Геращенко.

Серед інших можна виділити Олександра Гогілашвілі. Він був призначений на посаду вже за Володимира Зеленського й нібито тісно пов'язаний з гарантом.

Олександр Гогілашвілі / Фото МВС України

Ще два заступника – Сергій Яровий та Сергій Гончаров працюють з Аваковим не перший рік. Також у міністра внутрішніх справ є дві заступниці – Тетяна Ковальчук та Катерина Павліченко.

Тож, ймовірно, що хтось з цих людей може стати новим міністром внутрішніх справ. Наступні кандидати мають доволі мізерні шанси, але їх імена також "гуляють" в соцмережах.

Дмитро Ярош

Фігуру колишнього лідера Правого Сектору Дмитра Яроша, скоріше жартома, пропонує політичний аналітик Олександр Аронець.

Він переконаний, що міністром має бути людина не з системи й мати "яйця" для проведення реформ.

Святослав Вакарчук

Ще більш неймовірним кандидатом виглядає засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук. Його фігуру радить народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Якщо пропонують відправити Авакова у відставку, коли буде його звіт, відразу нехай запропонують кандидатуру. Пан Вакарчук може стане міністром внутрішніх справ, і тоді вони будуть говорити про те, як повинна виглядати реформа поліції,

– сказала вона.

Така ініціатива звісно є своєрідним "тролінгом", адже саме фракція "Голос" й збирає підписи за відставку Авакова. В партії зазначили, що мають своїх кандидатів, проте імен не назвали.

Кандидат Москаля

Кращим кандидатом на пост міністра внутрішніх справ України стала б Маруся "Мурка" Климова з однойменної пісні, вважає колишній заступник міністра МВС і екс-губернатор Луганщини і Закарпаття Геннадій Москаль, передає AP News.

Він розповів, що це була реальна жінка – капітан міліції, співробітниця МУРу яка під легендою була направлена ​​в Одесу. І вона, фактично, знищила там всю організовану злочинність – так і співається в пісні: "зашухеріла всю нашу малину".

Москаль переконаний, що українське суспільство не готове до чисто цивільного керівнику МВС. А активне обговорення ймовірності відставки нинішнього глави відомства, Арсена Авакова, закінчиться нічим.

З ним погоджується голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. У коментарі для сайту 24 каналу він сказав, що завтра для Авакова буде непростий день, його очікує серйозний прочухан, проте наразі немає юридичних й політичних передумов для його відставки.

Крім того, політолог додав, що ті депутати, зокрема й від президентської фракції, які говорять, що знають імена кандидатів на пост керівника МВС ніяк на такі кадрові рішення не впливають.