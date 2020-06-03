Депутати від фракцїі "Голос" продовжують збирати підписи за відставку Авакова. Наразі постанову про усунення з посади очільника МВС підписали вже 60 народних обранців. Це майже вся партія "Голос",крім тих, кого не було в Раді, понад 30 підписів від "Слуги народу".

Наразі є лише 1 підпис від "Європейської Солідарності" – це Яна Зінкевич. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

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За його словами, нардепи, які відмовляються підписувати постанову, аргументів не оголошують. "Переважно видно, що це банальний страх", – відзначив Юрчишин.

Також він відзначив, що фракція планувала зібрати якомога більше підписів. Тож наразі там схиляються до думки, що це продовжиться. Депутат зауважив, що згідно з регламентом, вони не обмежені в часі щодо реєстрації відповідної постанови.

Зокрема, член партії "Голос" зазначив, що 5 травня Арсен Аваков має виступити в Раді зі звітом щодо нещодавніх резонансних справ: зґвалтування у Кагарлику та перестрілки в Броварах.

Можливо, когось цей звіт переконає, що потрібно встановлювати політичну відповідальність за те, що поліція перетворюється на , фактично, "перевертнів у погонах". А ті позитивні люди, які прийшли в поліцію під час реформи, поступово залишають органи,

пояснив Ярослав Юрчишин.

Він розповів, що 3 червня о 15:00 у фракції підіб'ють підсумки, і визначать, чи є перспектива залучати нардепів підписатися під постановою. "Бо кожен підпис – це публічне зобов'язання проголосувати за відставку", – наголосив депутат.



Ярослав Юрчишин / Фото "Моя Могилянка"

Зокрема, нардеп відзначив, що в "Голоса" є кілька кандидатур на заміну Авакова. Це люди, які працювали в реформі, зокрема, патрульної поліції, які зараз працюють в напрямку дотримання прав людини. На різних щаблях – від заступників міністра до тих, хто вже пішов з органів.

Однак депута не назвав прізвищ, оскільки це може спричинити атаки на цих людей.

На думку Ярослав Юрчишина, відповідальність за делегування міністра внутрішніх справ – це відповідальність поурядової коаліції, більшості.

Мені дивно, що у "Слуги народу" немає своїх кандидатів на цю посаду і вони тимчасового міністра все подовжують і подовжують,

– зауважив представник фракції "Голос".

Дивіться відео: коментар нардепа Ярослава Юрчишина

Що відомо про збір підписів за відставку Авакова