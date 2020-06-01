У Верховній Раді члени фракції "Голос" розпочали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Заява "Голосу" щодо збору підписів за відставку Авакова

Про те, що "Голос" ініціюватиме збір підписів за відставку Авакова, повідомив заступник голови фракції Ярослав Железняк. Сталося це на засіданні погоджувальної ради парламенту 1 червня, передає Інтерфакс-Україна.

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Ми вимагаємо відставки очільника Міністерства внутрішніх справ пана Авакова, і ми ініціюватиме збір підписів, щоб за цим документом винести це питання на розгляд. Якщо у більшості немає бажання підтримувати таку пропозицію, то давайте, хоча б винесемо питання на годину запитань до уряду,

– заявив Железняк.

Реакція Разумкова

У відповідь на такі слова представника "Голосу" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що збір підписів і ухвалення кадрового рішення за його підсумками є неможливими з точки зору законодавства.

"Щодо збору підписів за того чи іншого міністра, то, на жаль, сьогодні це не передбачено українським законодавством і саме Ви (Железняк і фракція "Голос" – 24 канал) були автором законопроєкту, який можливо це врегулює", – підкреслив спікер.

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Що цьому передувало

Після перестрілки у Броварах у "Голосі" заявили, що наполягатимуть на звільненні з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігора Клименка. Такий крок політсила аргументувала тим, що події у Броварах – це яскравий приклад руйнування інституції й системи МВС. Більше того, МВС і Нацполіція є джерелом небезпеки для українців.

Ситуація в Броварах каже, що місцева влада й поліція втрачають контроль на вулиці. Один із базових принципів демократії – це ротації. Тому випробувальний термін Авакова вже закінчився,

– наголосив народний депутат від фракції "Голос" Андрій Осадчук.

Нардеп також зауважив, що треба перезавантажувати Міністерство внутрішніх справ, щоби продовжувати реформу, яка зупинилася. Водночас фракція "Голос" продовжуватиме відстоювати свою позицію щодо МВС.

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