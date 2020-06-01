В Верховной Раде члены фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Заявление "Голоса" по сбору подписей за отставку Авакова

О том, что "Голос" будет инициировать сбор подписей за отставку Авакова, сообщил заместитель председателя фракции Ярослав Железняк. Произошло это на заседании согласительного совета парламента 1 июня, передает Интерфакс-Украина.

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Мы требуем отставки главы Министерства внутренних дел господина Авакова, и мы будем инициировать сбор подписей, чтобы по этому документу вынести этот вопрос на рассмотрение. Если у большинства нет желания поддерживать такое предложение, то давайте, хотя бы вынесем вопрос на час вопросов к правительству,

– заявил Железняк.

Реакция Разумкова

В ответ на такие слова представителя "Голоса" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что сбор подписей и принятия кадрового решения по его итогам невозможно с точки зрения законодательства.

"Относительно сбора подписей за того или иного министра, то, к сожалению, сегодня это не предусмотрено украинским законодательством и именно Вы (Железняк и фракция "Голос" – 24 канал) были автором законопроекта, который возможно это урегулирует", – подчеркнул спикер.

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Что этому предшествовало

После перестрелки в Броварах в "Голосе" заявили, что будут настаивать на увольнении от должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Игоря Клименко. Такой шаг политсила аргументировала тем, что события в Броварах – это яркий пример разрушения института и системы МВД. Более того, МВД и Нацполиция является источником опасности для украинцев.

Ситуация в Броварах говорит, что местные власти и полиция теряют контроль на улице. Один из базовых принципов демократии – это ротации. Поэтому испытательный срок Авакова уже закончился,

– отметил народный депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук.

Нардеп также отметил, что нужно перезагружать Министерство внутренних дел, чтобы продолжать реформу, которая остановилась. В то же время фракция "Голос" будет продолжать отстаивать свою позицию относительно МВД.

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