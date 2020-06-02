Депутати від "Європейської солідарності" відмовилися брати участь у зборі підписів за відставку глави МВС Арсена Авакова. Пояснюють це вони тим, буцімто такого немає в регламенті. У цей же час вони "ініціюють збір підписів за відставку всього уряду".

Про цікаві ігри депутатів "Європейської солідарності" у фейсбуці розповів журналіст Сергій Грішин.

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Зокрема, Ірина Геращенко заявила, що вона не знає, що таке збір підписів за відставку Авакова. Мовляв, це якесь ноухау.

Водночас вона похвалилася, що депутати підписалися під ініціативою про відставку голови МОЗ Максима Степанова. Це, за її словами, "відповідає регламенту". Чому конкретно відставка Авакова не відповідає регламенту "Євросолідарності" – вона не пояснила.

Пізніше Геращенко опублікувала пост у якому заявила, що фракція вимагає від Дмитра Разумкова підписний лист для відставки всього уряду. З цього виходить, що ініціювати відставку Степанова можна, Шмигаля – можна, Кабміну – можна, а от Авакова – ні. Мабуть, Арсену Борисовичу просто мстяться за зірваний путч.

Ще одну цікаву причину назвав інший депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв. За його словами, зареєструвати постанову про відставку міністра може і один депутат.

Він підкреслив, що підписів за голосування відставки міністра внутрішніх справ достатньо, що реєструвати постанову. Тому "ЄС" і не буде під цим підписуватися.

Хто може ініціювати відставку міністра?Для того, аби розгляд відставки міністра відбувся потрібна ініціатива прем'єра, самого міністра, президента (якщо це глава МЗС чи Міноборони) або одного депутата.



Тут члени "Євросолідарності" праві – щоб така ініціатива була, достатньо лише одного депутата. Втім, щоб це питання винести на розгляд, потрібна підтримка третини парламенту або 150 депутатів.