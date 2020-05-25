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Аваков теж "мій", до нього більша увага: Шмигаль заявив, що міністр МВС має колосальний досвід

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Арсен Аваков та Денис Шмигаль
Арсен Аваков та Денис Шмигаль / Колаж 24 каналу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поважає та дослухається до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Також запевнив, що ставить його в один ряд з іншими міністрами, а інколи навіть приділяє більше уваги "як до такого політичного важковаговика".

Про це Денис Шмигаль зазначив у інтерв’ю "Українській правді". Він запевнив, що в Авакова колосальний досвід, адже він був у 5 урядах країни.

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"Арсен Аваков – міністр з колосальним досвідом, 5 урядів. Людина має досвід бюрократа, досвід політика, досвід менеджера. І дійсно Аваков часто дає хороші ідеї і хороші пропозиції. Я з ними погоджуюся", – сказав Шмигаль.

Він пояснив, що прислухається до інших міністрів також, коли вони дають хороші пропозиції та поради. Однак пояснив, що "до Авакова більша увага як до такого політичного важковаговика". 

Аваков теж "мій" – він у моєму уряді. Я ж не відкидаю його політичної ваги, всі ми розуміємо його роль в структурі державного управління і в політиці,
– сказав прем'єр.

Він зауважив, що Аваков – такий самий міністр, як всі інші. Саме тому у Дениса Шмигаля з ним "абсолютно рівні стосунки, як з іншими". 

Водночас у виданні повідомили, що урядовці не під запис розповіли, що прем'єр нібито інколи занадто обережно ставиться до Авакова. 


Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Уряд Шмигаля Денис Шмигаль Арсен Аваков
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