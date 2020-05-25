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Аваков тоже "мой", к нему большее внимание: Шмыгаль заявил, что у министра МВД колоссальный опыт

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Арсен Аваков та Денис Шмигаль
Арсен Аваков та Денис Шмигаль / Колаж 24 каналу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уважает и прислушивается к министру внутренних дел Арсену Авакову. Также заверил, что ставит его в один ряд с другими министрами, а иногда даже уделяет больше внимания "как к такому политическому тяжеловесу".

Про це Денис Шмигаль зазначив у інтерв’ю "Українській правді". Він запевнив, що в Авакова колосальний досвід, адже він був у 5 урядах країни.

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"Арсен Аваков – міністр з колосальним досвідом, 5 урядів. Людина має досвід бюрократа, досвід політика, досвід менеджера. І дійсно Аваков часто дає хороші ідеї і хороші пропозиції. Я з ними погоджуюся", – сказав Шмигаль.

Він пояснив, що прислухається до інших міністрів також, коли вони дають хороші пропозиції та поради. Однак пояснив, що "до Авакова більша увага як до такого політичного важковаговика". 

Аваков теж "мій" – він у моєму уряді. Я ж не відкидаю його політичної ваги, всі ми розуміємо його роль в структурі державного управління і в політиці,
– сказав прем'єр.

Він зауважив, що Аваков – такий самий міністр, як всі інші. Саме тому у Дениса Шмигаля з ним "абсолютно рівні стосунки, як з іншими". 

Водночас у виданні повідомили, що урядовці не під запис розповіли, що прем'єр нібито інколи занадто обережно ставиться до Авакова. 


Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Арсен Аваков
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