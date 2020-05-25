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Аваков тайно расширяет полномочия

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Аваков и Нацполиция - как минстр расширяет полномочия ▷ 24tv.ua
Арсен Аваков / Пресслужба Кабміну

В Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства. Однако все всю информацию о структуре, количественный состав, функции и полномочия правоохранители засекретили.

Минулої осені Аваков заявив, що ліквідував економічни департамент Нацполіції, який кошмарив бізнес? Тоді ще купа піару на тому було.

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Так от, Аваков відновив департамент під новою пафосною назвою і засекретив повноваженнями.

Нагадаю, що Авакова вже двічі залишали в уряді під особисту відповідальність Володимира Зеленського.

До речі, кошмарив він не лише бізнес, а й державних службовців. Саме для цього минулого тижня його депутати протягнули в першому читанні законопроєкт №2560, який відбере в ДБР частину підслідності і передасть її в Аваківську нацполіцію.

Схоже, Авакову мало бути регентом, він генерал-губернатором стати планує.

Автор: Виталий Шабунин
Теги: Министерство внутренних дел Полиция Новости Украины Арсен Аваков Публикации Новости политики
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