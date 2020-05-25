Аваков таємно розширює повноваження

У Нацполіції з'явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Проте всі всю інформацію про структуру, кількісний склад, функції і повноваження правоохоронці засекретили.

Минулої осені Аваков заявив, що ліквідував економічни департамент Нацполіції, який кошмарив бізнес? Тоді ще купа піару на тому було.

Зверніть увагу! Аваков – не мій кум, але повинен довести справу Шеремета до кінця, – Зеленський

Так от, Аваков відновив департамент під новою пафосною назвою і засекретив повноваженнями.

Нагадаю, що Авакова вже двічі залишали в уряді під особисту відповідальність Володимира Зеленського.

До речі, кошмарив він не лише бізнес, а й державних службовців. Саме для цього минулого тижня його депутати протягнули в першому читанні законопроєкт №2560, який відбере в ДБР частину підслідності і передасть її в Аваківську нацполіцію.

Схоже, Авакову мало бути регентом, він генерал-губернатором стати планує.