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Аваков таємно розширює повноваження

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Аваков та Нацполіція - як мінстр розширює повноваження ▷ 24tv.ua
Арсен Аваков / Пресслужба Кабміну

У Нацполіції з'явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Проте всі всю інформацію про структуру, кількісний склад, функції і повноваження правоохоронці засекретили.

Минулої осені Аваков заявив, що ліквідував економічни департамент Нацполіції, який кошмарив бізнес? Тоді ще купа піару на тому було.

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Так от, Аваков відновив департамент під новою пафосною назвою і засекретив повноваженнями.

Нагадаю, що Авакова вже двічі залишали в уряді під особисту відповідальність Володимира Зеленського.

До речі, кошмарив він не лише бізнес, а й державних службовців. Саме для цього минулого тижня його депутати протягнули в першому читанні законопроєкт №2560, який відбере в ДБР частину підслідності і передасть її в Аваківську нацполіцію.

Схоже, Авакову мало бути регентом, він генерал-губернатором стати планує.

Автор: Віталій Шабунін
Теги: Міністерство внутрішніх справ Поліція Новини України Арсен Аваков Публікації Новини політики
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