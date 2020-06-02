Депутаты от "Европейской солидарности" отказались участвовать в сборе подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова. Объясняют это они тем, что такого нет в регламенте. В это же время нардепы с ЕС отдают свои подписи за отставку главы Минздрава Масима Степанова.

Об интересных играх депутатов "Европейской солидарности" в фейсбуке рассказал журналист Сергей Гришин.

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В частности, Ирина Геращенко заявила, что она не знает, что такое сбор подписей за отставку Авакова. Мол, это какое-то ноу-хау.

В то же время она похвасталась, что депутаты подписались под инициативой об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Это, по ее словам, "соответствует регламенту". Почему именно отставка Авакова не соответствует регламенту "евросолидарности" – она ​​не объяснила.

Позже Геращенко опубликовала пост в котором заявила, что фракция требует от Дмитрия Разумкова подписного листа для отставки всего правительства. Из этого следует, что инициировать отставку Степанова можно, Шмыгаля – можно, Кабмина – можно, а вот Авакова – нет. Пожалуй, Арсену Борисовичу просто мстят за сорванный путч.

Еще одну интересную причину назвал другой депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. По его словам, зарегистрировать постановление об отставке министра может и один депутат.

Он подчеркнул, что подписей за голосование отставки министра внутренних дел достаточно, что регистрировать постановление. Поэтому "ЕС" и не будет под этим подписываться.

Кто может инициировать отставку министра?



Увольнение министров регламентирует статья 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины". Министр (кроме премьер-министра Украины) может быть уволен от должности Верховной Радой:

– путем принятия отставки министра по поданному им заявлению об отставке;

– по представлению премьер-министра (в отношении министра иностранных дел и министра обороны такое представление вносится с согласия президента)

– по представлению президента - в отношении министра иностранных дел и министра обороны;

– по собственной инициативе.



В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3499, который даст право нардепам увольнять министров, однако голосование по нему еще не было.