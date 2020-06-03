Депутаты от фракции "Голос" продолжают собирать подписи за отставку Авакова. Сейчас постановление об отстранении от должности главы МВД подписали уже 60 народных избранников. Это почти вся партия "Голос", кроме тех, кого не было в Раде, более 30 подписей от "Слуги народа".

Сейчас есть только 1 подпись от "Европейской Солидарности" – это Яна Зинкевич. Об этом в эфире 24 каналу рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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По его словам, нардепы, которые отказываются подписывать постановление, аргументов не оглашают. "В основном видно, что это банальный страх", – отметил Юрчишин.

Также он отметил, что фракция планировала собрать как можно больше подписей. Поэтому сейчас там склоняются к мнению, что это продолжится. Депутат отметил, что согласно регламенту, они не ограничены во времени относительно регистрации соответствующего постановления.

В частности, член партии "Голос" отметил, что 5 мая Арсен Аваков выступить в Раде с отчетом о недавних резонансных дел: изнасилования в Кагарлыке и перестрелки в Броварах.

Возможно, кого-то этот отчет убедит, что нужно устанавливать политическую ответственность за то, что полиция превращается в фактически "оборотней в погонах". А те позитивные люди, которые пришли в полицию во время реформы, постепенно покидают органы,

– пояснил Ярослав Юрчишин.

Он рассказал, что 3 июня в 15:00 во фракции подведут итоги, и определят, есть ли перспектива привлекать нардепов подписаться под постановлением. "Потому что каждая подпись – это публичное обязательство проголосовать за отставку", – подчеркнул депутат.



Ярослав Юрчишин / Фото "Моя Могилянка"

В частности, нардеп отметил, что у "Голоса" есть несколько кандидатур на замену Авакова. Это люди, которые работали в реформе, в частности, патрульной полиции, которые сейчас работают в направлении соблюдения прав человека. На разных ступенях – от заместителей министра до тех, кто уже ушел из органов.

Однако депутат не назвал фамилий, поскольку это может вызвать атаки на этих людей.

По мнению Ярослава Юрчишина, ответственность за делегирование министра внутренних дел – это ответственность проправительственной коалиции, большинства.

Мне странно, что у "Слуги народа" нет своих кандидатов на этот пост и они временного министра все продляют и продляют,

– отметил представитель фракции "Голос".

Смотрите видео: комментарий нардепа Ярослава Юрчишина

Что известно о сборе подписей за отставку Авакова