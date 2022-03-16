Соответствующую информацию начали сообщать местные власти. Об этом начали писать ориентировочно в 02:53 16 марта.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Сирены в большинстве регионов Украины

Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Киеве и области;

Львове и области;

Днепре и области;

Черкассах и области;

Ивано-Франковске и области;

Одессе;

Кропивницком;

Виннице;

Полтаве.

Кроме того, до сих пор не было отбоя воздушной тревоги в Харькове, Ровно. Житомире, Николаеве и на Волыни.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео