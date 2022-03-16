Відповідну інформацію почала повідомляти місцева влада. Про це почали писати орієнтовно о 02:53 16 березня.

Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Сирени у більшості регіонів України

Повітряну тривогу оголосили у:

Київ та область;

Львові та області;

Дніпрі та області;

Черкасах та області;

Івано-Франківську та області;

Одесі;

Кропивницькому;

Вінниці;

Полтаві.

Окрім того, досі не було відбою повітряної тривоги у Харкові, Рівному. Житомирі, Миколаєві та на Волині.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео