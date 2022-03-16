Відповідну інформацію почала повідомляти місцева влада. Про це почали писати орієнтовно о 02:53 16 березня.
Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
Сирени у більшості регіонів України
Повітряну тривогу оголосили у:
- Київ та область;
- Львові та області;
- Дніпрі та області;
- Черкасах та області;
- Івано-Франківську та області;
- Одесі;
- Кропивницькому;
- Вінниці;
- Полтаві.
Окрім того, досі не було відбою повітряної тривоги у Харкові, Рівному. Житомирі, Миколаєві та на Волині.
Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео