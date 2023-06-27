Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, проинспектировавший капитальный ремонт укрытия в Дарницком районе.

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"Киев приступил к оснащению сооружений гражданской защиты системами автоматизированного открытия. Первые подобные системы уже устанавливают в убежищах в Дарницком районе столицы. Учитывая применение врагом баллистических ракет, когда взрывы раздаются через несколько минут после тревоги, важно, чтобы доступ к укрытиям был беспрепятственным и оперативным. И благодаря таким автоматизированным системам укрытия и убежища будут открываться после сигнала воздушной тревоги", – сообщил Виталий Кличко.

По его словам, всего в Киеве планируется установить системы автоматического доступа почти в 3000 убежищ.

В Киеве устанавливают системы автоматизированного доступа в укрытиях: смотрите видео

Виталий Кличко также отметил, что 8 июня, по решению Киевсовета, город дополнительно выделил на ремонт и обустройство убежищ 750 миллионов гривен. Ранее в течение 2022 и 2023 годов на убежища из городского бюджета было выделено 1,2 миллиарда гривен.

Дополнительные средства будут направлены, в частности, на установку автоматизированной системы доступа, на приобретение 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания, подчеркнул Виталий Кличко.

Виталий Кличко проинспектировал укрытие в Дарницком районе столицы / Фото КГГА

Ранее сообщалось, что Киевсовет увеличил финансирование городской целевой программы "Защитник Киева" на 100 миллионов гривен. Дополнительные средства предназначены для поддержки военных частей гарнизона Киева, а также подготовки операторов БПЛА для подразделений теробороны.