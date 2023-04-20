Об этом в эфире 24 Канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, подобные инициативы помогают Украине получать больше военной помощи.

Читайте также Возвращение к жизни: Зеленский и Столтенберг присоединились к Международному саммиту городов и регионов

"Очень важно быть вместе и рассказывать правду. Когда человек приезжает, к примеру, из Дании или Нидерландов, видит ужасы в Буче, Гостомеле, это совсем по-другому влияет на принятие решений. Тогда мы получаем больше военной поддержки", – отметил он.

Помощь и понимание, как быстро войти в ЕС

Андрей Садовый отметил, что у Львова есть партнерство с Фрайбургом (Германия) и Вильнюсом. Недавно в городе открыли центр реабилитации, имеющий 7 этажей. Каждый этаж посвящен разным городам.

Каждый этаж посвящен городам: Фрайбургу, Вильнюсу и другим. Это все благодаря партнерству. Мы можем предоставлять лучшие услуги для наших раненых военных, людей, которые нуждаются в протезах, реабилитации,

– сказал мэр.

Мэр Львова сообщил, что на форуме будут подписаны новые соглашения о партнерстве. Даже во время дискуссии удалось договориться с двумя общинами, которые ранее не сотрудничали: Вакуловская община Днепропетровской области, мэр которой находится в ВСУ, и французский регион Кулери.

"Каждое украинское общество должно иметь партнеров во всех цивилизованных странах мира. Это важно, потому что это опыт, помощь и понимание, как быстро можно быть в ЕС. У всех есть надежда, что президент все сделает. Но пусть каждый на своем месте хорошо выполняет свою работу и выстраивает эти мосты дружбы", – подчеркнул Садовый.

Садовый о Форуме городов: смотрите видео

В Киеве стартовал Форум городов: главное