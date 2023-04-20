Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, такі ініціативи допомагають Україні отримувати більше військової допомоги.

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"Дуже важливо бути разом та розповідати правду. Коли людина приїжджає, до прикладу, з Данії чи Нідерландів, бачить жахіття у Бучі, Гостомелі, це зовсім по-іншому впливає на прийняття рішень. Тоді ми отримуємо більше військової підтримки", – зауважив він.

Допомога та розуміння, як швидко увійти в ЄС

Андрій Садовий зазначив, що Львів має партнерство із Фрайбургом (Німеччина) та Вільнюсом. Нещодавно у місті відкрили центр реабілітації, який має 7 поверхів. Кожен поверх присвячений різним містам.

Кожен поверх присвячений містам: Фрайбургу, Вільнюсу та іншим. Це все завдяки партнерству. Ми можемо надавати кращі послуги для наших поранених військових, людей, які потребують протезів, реабілітації,

– сказав мер.

Міський голова Львова повідомив, що на форумі будуть підписані нові угоди про партнерство. Навіть під час дискусії вдалось домовитись із двома громадами, які раніше не співпрацювали: Вакулівська громада Дніпропетровської області, мер якої перебуває у ЗСУ, та французький регіон Кулері.

"Кожна українська громада повинна мати партнерів у всіх цивілізованих країнах світу. Це важливо, бо це досвід, допомога та розуміння, як швидко можна бути в ЄС. У всіх є надія, що президент все зробить. Але нехай кожен на своєму місці добре виконує свою роботу та вибудовує ці мости дружби", – наголосив Садовий.

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