Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, такі ініціативи допомагають Україні отримувати більше військової допомоги.
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"Дуже важливо бути разом та розповідати правду. Коли людина приїжджає, до прикладу, з Данії чи Нідерландів, бачить жахіття у Бучі, Гостомелі, це зовсім по-іншому впливає на прийняття рішень. Тоді ми отримуємо більше військової підтримки", – зауважив він.
Допомога та розуміння, як швидко увійти в ЄС
Андрій Садовий зазначив, що Львів має партнерство із Фрайбургом (Німеччина) та Вільнюсом. Нещодавно у місті відкрили центр реабілітації, який має 7 поверхів. Кожен поверх присвячений різним містам.
Кожен поверх присвячений містам: Фрайбургу, Вільнюсу та іншим. Це все завдяки партнерству. Ми можемо надавати кращі послуги для наших поранених військових, людей, які потребують протезів, реабілітації,
– сказав мер.
Міський голова Львова повідомив, що на форумі будуть підписані нові угоди про партнерство. Навіть під час дискусії вдалось домовитись із двома громадами, які раніше не співпрацювали: Вакулівська громада Дніпропетровської області, мер якої перебуває у ЗСУ, та французький регіон Кулері.
"Кожна українська громада повинна мати партнерів у всіх цивілізованих країнах світу. Це важливо, бо це досвід, допомога та розуміння, як швидко можна бути в ЄС. У всіх є надія, що президент все зробить. Але нехай кожен на своєму місці добре виконує свою роботу та вибудовує ці мости дружби", – наголосив Садовий.
Садовий про Форум міст: дивіться відео
У Києві стартував Форум міст: головне
- У четвер, 20 квітня, у Києві розпочався Міжнародний саміт міст і регіонів. Форум проходить вже вшосте. На ньому були присутні високопосадовці, політики, економісти та Президент України Володимир Зеленський з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
- Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив, що у фокусі уваги саміту – забезпечення захисту населення, повернення до життя деокупованих територій та післявоєнне відновлення.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей саміт відкриває новий рівень взаємодії з громадами та регіонами України та інших держав-партнерів. Він подякував українським громадам, які у взаємодії з державою допомагають наближати перемогу.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг також виступив на саміті. Він підкреслив, що Альянс готує підтримку, яка змінить обстановку на фронті. Він зазначив, що у четвер, 20 квітня, відвідав Бучу і був щиро вражений тим, що побачив. Мовиться про жахливі докази воєнних злочинів Росії, вчинених проти цивільного населення.