В частности, мужчину, при принципиальной позиции ювенальных прокуроров, посадили за решетку. В настоящее время нападающий находится в следственном изоляторе.

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Что известно о нападении на 12-летнюю волонтерку

Правоохранители рассказали, что, по данным следствия, злоумышленник в сентябре 2022 года, находясь на улице Крещатик в Киеве, заметил группу подростков, играющих на музыкальных инструментах, собирая пожертвования в поддержку ВСУ.

После того как дети завершили выступление, поместили собранные деньги в рюкзак 12-летней девочки. Прокуроры отметили, что мужчина пошел за детьми, догнал потерпевшую, схватил ее за волосы, повалил на землю и протянул около 2 метров, пытаясь отобрать рюкзак.

Действия злоумышленника остановили неравнодушные прохожие, задержавшие последнего до приезда правоохранителей,

– говорится в сообщении правоохранителей.

В прокуратуре подчеркнули, что во время судебного разбирательства мужчина свою вину признал частично. Так, нападающий утверждал, что не хотел грабить ребенка и совершать по нему грубые действия. Однако следствие показало, что это было прямое намерение совершить это нападение, а показания мужчины – лишь способ избежать ответственности.



Напавшего на 12-летнюю волонтерку мужчину посадили за решетку / Фото Киевской городской прокуратуры

"Приговором Шевченковского районного суда Киева мужчина признан виновным и приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы",

В заключение правоохранители отметили, что до вступления приговора в законную силу, избранная обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей останется без изменений.

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