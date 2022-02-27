Диверсанты передвигались по городу на автомобиле скорой помощи. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Только что доблестные украинские военные разведчики в Киеве задержали группу чеченских диверсантов, а часть расстреляли. Они передвигались по Киеву на машине скорой помощи,

– рассказал Геращенко.

Заметим, правоохранители советуют общинам при возможности самостоятельно задерживать подозрительных лиц.