Диверсанти пересувалися містом на автомобілі швидкої допомоги. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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Щойно доблесні українські військові розвідники у Києві затримали групу чеченських диверсантів, а частину розстріляли. Вони пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги,
– розповів Геращенко.
Зауважимо, правоохоронці радять громадам при можливості самостійно затримувати підозрілих осіб.
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