Как пояснили полицейские, девушка уже несколько раз убегала из специализированного столичного медицинского учреждения. Дольше всего ее искали на протяжении более 1,5 года.
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В последний раз она сбежала в канун ее 18-летия.
Девушку разыскивали во всех регионах государства, ведь она постоянно меняла местонахождение. За время поиска в отношении нее противоправных действий совершено не было. В рамках открытого уголовного производства следователи будут устанавливать все обстоятельства, а также мотивы такого поступка,
– сообщили в полиции.
Благодаря огласке в СМИ в полицию неоднократно обращались граждане с сообщениями о возможном местонахождении девушки в разных уголках страны. Полицейские реагировали и отрабатывали каждое обращение. На днях оперативники обнаружили Либерти в одном из районов столицы.
Где девушка пряталась в течение пяти месяцев, неизвестно. Правоохранители должны выяснить, почему она убежала.
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