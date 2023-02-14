Як пояснили поліцейські, дівчина вже декілька разів тікала зі спеціалізованої столичної медичної установи. Найдовше її шукали протягом понад 1,5 року.

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Востаннє вона втекла напередодні її 18-річчя.

Дівчину розшукували в усіх регіонах держави, адже вона постійно змінювала місце перебування. За час пошуку відносно неї протиправних дій скоєно не було. У рамках відкритого кримінального провадження слідчі встановлюватимуть усі обставини, а також мотиви такого вчинку,

– повідомили в поліції.

Завдяки розголосу у ЗМІ до поліції неодноразово звертались громадяни з повідомленнями про можливе місце перебування дівчини у різних куточках країни. Поліцейські реагували та відпрацьовували кожне таке звернення. Днями оперативники знайшли Ліберті в одному з районів столиці.

Де дівчина переховувалася протягом п'яти місяців, невідомо. Правоохоронці мають з'ясувати, чому вона втекла.

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