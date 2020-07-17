В Киеве группа мужчин напали на журналиста. Инцидент произошел вечером 16 июля на Подоле. Впоследствии оказалось, что одним из участников конфликта был полицейский.

Представителя СМИ избили примерно в 19:30 на проспекте Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

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Избиение журналиста в Киеве: что известно

На Подоле между журналистом и группой мужчин вспыхнул конфликт. Во время него один из мужчин напал на представителя СМИ.

Когда полиция прибыла на место происшествия выяснилось, что фигурантом дела оказался полицейский. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Правоохранителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Потерпевший обратился в Подольское управление полиции с заявлением, зарегистрированным в соответствии с требованиями действующего законодательства,

– говорится в сообщении.

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