У Києві група чоловіків напали на журналіста. Інцидент трапився ввечері 16 липня на Подолі. Згодом виявилося, що одним з учасників конфлікту був поліцейський.

Представника ЗМІ побили приблизно о 19:30 на проспекті Свободи. Про це повідомили у пресслужбі київської поліції.

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Побиття журналіста у Києві: що відомо

На Подолі між журналістом та групою чоловіків спалахнув конфлікт. Під час нього один з чоловіків напав на представника ЗМІ.

Коли поліція прибула на місце події з'ясувалося, що фігурантом справи виявився поліцейський. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Правоохоронця відсторонили від виконання службових обов'язків.

Потерпілий звернувся до Подільського управління поліції із заявою, яка зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства,

– мовиться у повідомленні.

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