В настоящее время продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Обратите внимание Светящийся изнутри город: центр Киева встретил День святого Николая в блэкауте

Какая сейчас ситуация в Киеве

По словам Попко, генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений.

Водоснабжение работает в штатном режиме. Что касается тепла в домах киевлян: котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.

Обратите внимание! В городе развернуты 430 стационарных пунктов несокрушимости, где вы можете согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью. Все они работают круглые сутки.

Энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Все починим. Все отстроим. Сохраняйте спокойствие и верьте в нашу победу!

– подчеркнул начальник КГВА.

Где действуют более сильные ограничения, чем обычно

19 декабря сообщалось, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В центральном регионе, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" прилагают все усилия для того, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение.