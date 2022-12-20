Наразі триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

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Яка зараз ситуація у Києві

За словами Попка, генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень.

Водопостачання працює в штатному режимі. Щодо тепла в будинках киян: котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

Зверніть увагу! У місті розгорнуті 430 стаціонарних Пунктів незламності, де ви можете зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово.

Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу перемогу!

– наголосив начальник КМВА.

Де діють сильніші обмеження, ніж зазвичай

19 грудня повідомляли, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. В центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.

Ремонтні бригади "Укренерго" докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання.