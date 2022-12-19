Зазначають, що першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

Увага Майже повністю відключають усі 3 групи водночас: яка зараз ситуація зі світлом у Києві

Станом на вечір 19 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. В центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай,

– ідеться в повідомленні.

Ремонтні бригади "Укренерго" докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання.

Стан енергосистеми станом на вечір 19 грудня / Інфографіка "Укренерго"

В Укренерго сподіваються, що до кінця наступної доби вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20 – 30%.

Зверніть увагу! Дефіцит електроенергії у столиці значний, тому звичні графіки вимкнення світла не діють. Жителів Києва попередили, що невідомо, коли вдасться повернутись до планових стабілізаційних відключень.

Актуально про атаки ворога по об'єктах енергосистеми

Російські військові вночі 19 грудня атакували Київ дронами-камікадзе, через що в столиці виникли проблеми з теплом. Київ оговтується від атаки росіян і тепло частково вдалося відновити.

Українські військові знищили відразу 30 "шахідів" із запущених 35. Зокрема, 20 "шахідів" Росія спрямувала на Київ – 15 з яких було збито.