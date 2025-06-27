Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Ограничения движения транспорта в Киеве 28 июня

Так, с 06:00 до 12:00 28 июня в центре Киева временно ограничат движение транспорта. Причина – проведение мероприятий в Шевченковском районе.

Кроме того, отметили в КГГА, в субботу запрещено парковаться на определенных участках дорог в Шевченковском районе.

Также внесены изменения в маршруты троллейбусов № 6, 16, 18. В частности, будут курсировать так:

маршрут № 6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

маршруты № 16, 18 – от улицы Мечты и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Изменение движения троллейбуса №6 / Инфографика "Киевпастранс"

В "Киевпастрансе" приносят извинения за временные неудобства.

Изменение движения троллейбусов №6 и 18 / Инфографика "Киевпастранс"