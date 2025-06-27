Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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Ограничения движения транспорта в Киеве 28 июня
Так, с 06:00 до 12:00 28 июня в центре Киева временно ограничат движение транспорта. Причина – проведение мероприятий в Шевченковском районе.
Кроме того, отметили в КГГА, в субботу запрещено парковаться на определенных участках дорог в Шевченковском районе.
Также внесены изменения в маршруты троллейбусов № 6, 16, 18. В частности, будут курсировать так:
- маршрут № 6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
- маршруты № 16, 18 – от улицы Мечты и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Изменение движения троллейбуса №6 / Инфографика "Киевпастранс"
В "Киевпастрансе" приносят извинения за временные неудобства.
Изменение движения троллейбусов №6 и 18 / Инфографика "Киевпастранс"