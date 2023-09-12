В ГСЧС 10 сентября информировали, что в результате пожара на 1 этаже столичной 10-ти веха на Петра Скоропадского, 33 погибла женщина. Впоследствии стало известно, что это Татьяна Балабушевич.

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Муж Балабушевич после пожара находится в реанимации

В сильно задымленной квартире спасатели обнаружили двух человек и передали медикам. В частности, в ГСЧС сообщили о пострадавшем мужчине с признаками отравления продуктами горения и погибшей женщине. Речь идет о владельцах квартиры.

Муж ученой профессор НАУКМА Михаил Кирсенко находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Причину возгорания правоохранители устанавливают.

О гибели Татьяны Балабушевич также сообщил бывший ее студент историк Ярослав Борщик. Как отметил Борщик, Балабушевич погибла на 78-м году жизни.

Это человек-эпоха и преподаватель, который воспитал и дал путевку в мир многим поколениям украинских историков. Татьяна Аркадиевна внесла значительный концептуальный вклад в историческое образование, основанный на принадлежности Украины и ее истории к историческому развитию Центрально-Восточной Европы.

– написал Борщик.

Балабушевич исследовала историю Украины и Европы

Как отмечает Big Kyiv, Татьяна Балабушевич и ее муж, доктор исторических наук, профессор НАУКМА Михаил Кирсенко неоднократно получали награды за достижения в науке.

В библиотеке НАУКМА хранится коллекция Татьяны Балабушевич, которая насчитывает 773 экземпляра и 763 названия. Балабушевич исследовала историю Украины и Европы, работала над систематизацией справочной и энциклопедической литературы.

Михаил Владимирович является соучредителем Украинского центра мира, конверсии и конфликтных ситуаций.

Он работал в университетах и научных институциях Великобритании, США, Чехии, Польши, Франции; принимал участие в конгрессах и конференциях в Украине, России, Польше, Швейцарии, Германии, Франции, Швеции, США, Канаде, Италии, Чешской Республике, Сан-Марино, Венгрии, Болгарии, Словакии, Греции, Румынии, Литвы, Эстонии, Дании, Нидерландах, Люксембурге, Индии, Ватикане.