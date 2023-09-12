У ДСНС 10 вересня інформували, що внаслідок пожежі на 1 поверсі столичної 10-типовехівки на Петра Скоропадського, 33 загинула жінка. Згодом стало відомо що це Тетяна Балабушевич.

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Чоловік Балабушевич після пожежі перебуває у реанімації

У сильно задимленій квартирі рятувальники знайшли двох осіб та передали медикам. Зокрема, у ДСНС повідомили про постраждалого чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння, та загиблу жінку. Мовиться про власників квартири.

Чоловік науковиці професор НАУКМА Михайло Кірсенко перебуває у важкому стані в реанімації.

Причину загоряння правоохоронці встановлюють.

Про загибель Тетяни Балабушевич також повідомив колишній її студент історик Ярослав Борщик. Як зазначив Борщик, Балабушевич загинула на 78 році життя.

Це людина-епоха та викладачка, яка виховала та дала путівку у світ багатьом поколінням українських істориків. Тетяна Аркадіївна зробила значний концептуальний внесок в історичну освіту, який базувався на приналежності України та її історії до історичного розвитку Центрально-Східної Європи,

– написав Борщик.

Балабушевич досліджувала історію України та Європи

Як зазначає Big Kyiv, Тетяна Балабушевич та її чоловік доктор історичних наук, професор НАУКМА Михайло Кірсенко неодноразово отримували нагороди за досягнення в науці.

У бібліотеці НАУКМА зберігається колекція Тетяни Балабушевич, яка налічує 773 примірники та 763 назв. Балабушевич досліджувала історію України та Європи, працювала над систематизацією довідкової та енциклопедичної літератури.

Михайло Володимирович є співзасновником Українського центру миру, конверсії та конфліктних ситуацій.

Він працював в університетах та наукових інституціях Великої Британії, США, Чехії, Польщі, Франції; брав участь у конгресах і конференціях в Україні, Росії, Польщі, Швейцарії, Німеччині, Франції, Швеції, США, Канаді, Італії, Чеській Республіці, Сан-Марино, Угорщині, Болгарії, Словаччини, Греції, Румунії, Литви, Естонії, Данії, Нідерландах, Люксембурзі, Індії, Ватикані.