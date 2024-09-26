Фигуранты требовали у потерпевшего 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Что известно о похищении иностранца в Киеве

Во время спецоперации полицейские освободили 28-летнего заложника, когда нападавшие, не получив желаемой суммы, везли его в багажнике автомобиля в лес под угрозой убить,

– сообщили правоохранители.

Теперь всем участникам преступной группировки, среди которых есть гражданин России, грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержание злоумышленников / Фото Нацполиции Украины

В то же время в Офисе генпрокурора добавили, что подозреваемые напали на мужчину возле его дома и надели наручники и силой затолкали в багажник автомобиля.

Затем потерпевшего привезли в гаражный бокс, где удерживали в течение длительного времени без еды и воды.

"Под принуждением потерпевший сразу перечислил 2 300 долларов США на подконтрольный подозреваемым криптокошелек. Впоследствии похищенного мужчину пытались вывезти за пределы Киева и были задержаны правоохранителями", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Во время проведения обысков по месту их проживания и в автомобилях, правоохранители обнаружили и изъяли оружие и наркотические вещества.

Сейчас злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.