Виктор Онисько работал над известными украинскими фильмами и сериалами. У него осталась 9-летняя дочь Захария.
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В Киеве попрощались с Виктором Онисько
5 января на Байковом кладбище состоялось прощание с погибшим режиссером Виктором Онисько. Отправить в последний путь защитника пришло много людей.
Прощание с Виктором Онисько / фото Олег Богачук
Онисько работал над многими известными проектами. Среди них:
- "Розы. Фильм-Кабаре", 2021 год;
- "Захар Беркут", 2019 год;
- "Итальянский дневник Ольги", 2019 год;
- "Отдана", 2019 год;
- "Полина и тайна киностудии", 2019 год;
- "Холодная кровь", 2018 год;
- "Ленинопад", 2017 год;
- "Сторожевая застава", 2017 год;
- "Несокрушимая", 2015 год;
- "Караси", 2008 год;
- "Внеземной", 2007 год;
- "Год Золотой Рыбки", 2007 год;
- "Презумпция вины", 2007 год.
Реакция коллег на смерть Онисько
- Елена Лавренюк прокомментировала: "Талантливый и прекрасный человек… погибают лучшие".
- Ирина Цилык отреагировала: "Я рыдаю и не могу успокоиться, потому что так не должно быть! Только не Витя! Это слишком близко, слишком больно".
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук написал: "В это невозможно поверить. Человек с большим сердцем, силой духа, обостренным чувством справедливости и исступленной правдой в каждом слове, взгляде, поступке".