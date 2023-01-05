Виктор Онисько работал над известными украинскими фильмами и сериалами. У него осталась 9-летняя дочь Захария.

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В Киеве попрощались с Виктором Онисько

5 января на Байковом кладбище состоялось прощание с погибшим режиссером Виктором Онисько. Отправить в последний путь защитника пришло много людей.

Прощание с Виктором Онисько / фото Олег Богачук

Онисько работал над многими известными проектами. Среди них:

"Розы. Фильм-Кабаре", 2021 год;

"Захар Беркут", 2019 год;

"Итальянский дневник Ольги", 2019 год;

"Отдана", 2019 год;

"Полина и тайна киностудии", 2019 год;

"Холодная кровь", 2018 год;

"Ленинопад", 2017 год;

"Сторожевая застава", 2017 год;

"Несокрушимая", 2015 год;

"Караси", 2008 год;

"Внеземной", 2007 год;

"Год Золотой Рыбки", 2007 год;

"Презумпция вины", 2007 год.

Реакция коллег на смерть Онисько