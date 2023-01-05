Віктор Онисько працював над відомими українськими фільмами та серіалами. У нього залишилася 9-річна донечка Захарія.

До теми На фронті загинув Віктор Онисько – режисер монтажу фільмів "Віддана", "Черкаси", "Захар Беркут"

У Києві попрощалися з Віктором Ониськом

5 січня на Байковому кладовищі відбулося прощання із загиблим режисером Віктором Ониськом. Відправити в останню путь захисника прийшло багато людей.

Прощання з Віктором Ониськом / фото Олег Богачук

Онисько працював над багатьма відомими проєктами. Серед них:

"Рози. Фільм-Кабаре", 2021 рік;

"Захар Беркут", 2019 рік;

"Італійський щоденник Ольги", 2019 рік;

"Віддана", 2019 рік;

"Поліна і таємниця кіностудії", 2019 рік;

"Холодна кров", 2018 рік;

"Ленінопад", 2017 рік;

"Сторожова застава", 2017 рік;

"Незламна", 2015 рік;

"Карасі", 2008 рік;

"Позаземний", 2007 рік;

"Рік Золотої Рибки", 2007 рік;

"Презумпція вини", 2007 рік.

Реакція колег на смерть Ониська