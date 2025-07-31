Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Повлиял ли обстрел на движение поездов?

Вследствие повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киеве движение на одном из участков временно осуществляется тепловозами.

По словам Укрзализныци, во время обстрела пассажиры и работники компании не пострадали. Восстановление полноценного движения ожидается около 9:00.

Сейчас поезда дальнего следования курсируют по графику, однако возможны незначительные задержки пригородных рейсов Kyiv City Express в направлении от Святошина до станции Киев-Пассажирский.

Работаем, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному графику,

– отметили представители Укрзализныци.

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Напомним, в результате обстрела Киева 31 июля была разрушена жилая девятиэтажка в Святошинском районе столицы. В целом последствия массированной атаки зафиксировали более чем на 27 локациях города.