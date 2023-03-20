Об этом говорится в объявлении, размещенном на одном из ресурсов по продаже и аренде недвижимости.

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Что именно есть в квартире за 5 миллионов долларов

Продавец отмечает, что квартира расположена на 21-м этаже из 23 на Кловском спуске. Общая площадь помещения – 500 квадратных метров.

Автор объявления отмечает, что среди технической оснастки умный дом, мультирум, профессиональная система очистки воздуха и воды. Также там видовые деревянные окна из красного дерева, стеклопакеты с термозащитой, противоударные стекла, мраморные подоконники, система снеготаяния, домашний кинотеатр с профессиональной звукоизоляцией и многое другое.

В Киеве продают квартиру за 5 миллионов долларов / Скриншот 24 Канала

Три уровня

Пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева выполнен в трех уровнях,

– говорится в объявлении.

На первом уровне площадью 150 квадратных метров расположены гостиная, библиотека, столовая, кухня, гостевой санузел. На втором такой же площади – хозяйская спальня с ванной комнатой и 2 туалетами, детская спальня с санузлом и туалетом.

Квартира трехуровневая / Скриншот с объявления

На третьем – наибольшем уровне площадью 200 квадратных метров размещены спальня/кабинет с санузлом и туалетом, домашний кинотеатр, спортивная зона, игровая, гостевая спальня, санузел, помещение для персонала с мини-кухней и своим санузлом с душевой кабиной, прачечная. Также есть 4 места в подземном паркинге.

Обратите внимание! Стоимость пентхауса – 5 миллионов долларов. Это более 180 000 000 гривен.