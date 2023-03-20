Про це йдеться в оголошенні, розміщеному на одному з ресурсів з продажу та оренди нерухомості.

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Що саме є у квартирі за 5 мільйонів доларів

Продавець зазначає, що квартира розміщена на 21-му поверсі з 23 на Кловському узвозі. Загальна площа приміщення – 500 квадратних метрів.

Автор оголошення зазначає, що серед технічного оснащення розумний будинок, мультирум, професійна система очищення повітря і води. Також там видові дерев'яні вікна з червоного дерева, склопакети з термозахистом, протиударні скла, мармурові підвіконня, система сніготанення, домашній кінотеатр з професійною звукоізоляцією та багато іншого.

У Києві продають квартиру за 5 мільйонів доларів / Скриншот 24 Каналу

Три рівні

Пентхаус з унікальними видами на Дніпро, Маріїнський парк і храми Києва виконаний в трьох рівнях,

– йдеться в оголошенні.

На першому рівні площею 150 квадратних метрів розташовані вітальня, бібліотека, їдальня, кухня, гостьовий санвузол. На другому такої ж площі – хазяйська спальня з ванною кімнатою і 2 вбиральнями, дитяча спальня з санвузлом і вбиральнею.

Квартира трирівнева / Скриншот з оголошення

На третьому – найбільшому рівні площею 200 квадратних метрів розміщені спальня/кабінет з санвузлом і вбиральнею, домашній кінотеатр, спортивна зона, ігрова, гостьова спальня, санвузол, приміщення для персоналу з мінікухнею і своїм санвузлом з душовою кабіною, пральня. Також є 4 місця в підземному паркінгу.

Зверніть увагу! Вартість пентхауса – 5 мільйонів доларів. Це понад 180 000 000 гривень.