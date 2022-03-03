В Киеве продолжают выть сирены. Местных жителей предупреждают об опасности.
Читайте также В Киеве снова слышны мощные взрывы
В столице дальше воздушная тревога
В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты,
призывали в КГГА.
Сирены известили об угрозе атаки врага в 2:43. Людей просят оставаться в хранилищах до сигнала об отбое тревоги.
Напомним, в прошлый раз о воздушной тревоге в Киеве сообщали в 1:23. После этого вблизи станции метро "Дружбы народов" прогремели взрывы.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!