В соцсетях сообщают, что в ночь на 3 марта в центральной части Киева слышны взрывы.

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Взрывы в Киеве

Предварительно взрывы прогремели вблизи станции метро "Дружбы народов". Сейчас зафиксировали уже 4 взрыва.

В сети сразу же появились жуткие видео взрыва.

Пока нет официальных сообщений о том, куда направляли удары.

Напомним, в 1:23 в столице объявили воздушную тревогу.

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