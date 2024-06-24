В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице 22-летнему парню неизвестный нанес телесные повреждения. По вызову в больницу и на место совершения преступления выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения и сотрудники криминальной полиции.

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Что известно о резне в столице

Как рассказали правоохранители, прибыв на место происшествия, они установили, что потерпевший вместе с друзьями стал свидетелем как неизвестный мужчина навеселе пристает к девушкам и провоцирует с ними конфликт.

Киевлянин сделал замечание нарушителю, а тот в ответ достал нож и неожиданно ударил молодого человека ножом в лицо,

– говорится в сообщении полиции.

Как выяснилось, к нападению причастен 41-летний местный житель. Следователи задержали его в порядке и сообщили ему о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

Сейчас известно, что злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Недавно в центре Киева на улице Крещатик мужчина начал приставать к посетителям кафе и пытался устроить драку. Хулигана оперативно успокоили правоохранители и доставили в райотдел.

На нарушителя составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Ему грозит до 15 суток административного ареста.