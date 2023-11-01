Участниками схемы были чиновники 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевщины и сообщники из других областей Украины.

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Что известно о схеме

В ДБР сообщили, что организатором сделки стал бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, вышедший на пенсию, однако сохранивший необходимые связи.

Под его контролем другие участники преступной организации вносили ложные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В "пакет" документов входили поддельные справки ВЛК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли "клиентам" советы и указания относительно мест, порядка и способа пересечения государственной границы Украины.

Одна часть отвечала за рекрутинг клиентов, а другая за незаконное оформление документов. Представители обеих "веток" не пересекались между собой для конспирации.

Большинство документов оформлялось через один из районных ТЦК и СП Киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из 7 киевских районных военкоматов и одного в Закарпатье.

По имеющейся информации, фигуранты помогали "решать вопросы" и во многих других регионах Украины.

Сколько стоили "услуги" ТЦК

Стоимость "услуги" составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями.

По предварительным данным следствия, по этой схеме за границу могло уехать не менее 100 уклонистов. Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег.

Какое наказание грозит злоумышленникам

Правоохранители провели более 40 обысков по местам работы в ТЦК и проживания фигурантов в разных регионах Украины. Они изъяли документацию и носители информации, подтверждающие реализацию схемы. В настоящее время продолжается досудебное следствие и работники ДБР устанавливают точное количество уклонистов, оплативших "услуги" злоумышленников.

В настоящее время организатору и 6 лицам из его "ближайшего окружения" сообщено о подозрениях по разным частям ст. 255 и ст. 332 УК Украины. Также будет проверена правдивость снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК и в случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос восстановления учредительных данных уклонистов Электронном реестре военнообязанных.

В СБУ добавили, что в общей сложности злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Минобороны Украины поблагодарили СБУ и ДБР за обнаружение новых схем уклонения от службы.

Спасибо коллегам из ДБР и СБУ, которые выявили новые схемы уклонения от службы в армии для потенциальных призывников,

– говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве добавили, что полностью разделяют стремление уничтожить коррупцию в системе ТЦК и СП.